BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta yıldız isim ayrılacak mı?
Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan yıldız oyuncu Alex Teixeira bekleneni bir türlü veremedi. Yaşadığı sakatlıklar ve corona virüs sürecini atlatan Brezilyalı oyuncu ile yol ayrımına gidileceği konuşuluyordu. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu yıldız ismin takımda kalıp kalmayacağını açıkladı. Şahinoğlu, "Alex Teixeira ile ayrılık düşüncesi yok. Sezon sonunda iyi bir teklik gelirse düşünülür. Yaşadığı sakatlıklar çok etkiledi ve corona virüs süreci de oldu. Fiziksel olarak toparlanması da sürekli gecikti. Önder Karaveli yavaş yavaş hazırlıyor Alex'i. Hala tam hazır değil. Verilecek ara Alex Teixeira'ya iyi gelecektir." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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