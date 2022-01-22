Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlıların aynı dakikada 2, toplamda 3 topu direkten döndü ve puan kaybı yaşadı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki takım, Alex Teixeira ve Adem Büyük'ün (p) karşılıklı attıkları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Maçın kırılma anı ise 89. dakikada yaşandı. Beşiktaş'ın Pjanic ile kullandığı serbest vuruşta Vida'nın kafa vuruşu direkten döndü. Aynı pozisyonda direkten dönen topa vuran Batshuayi'nin şutu da direğe takıldı.

Siyah-beyazlılarda Vida ve Batshuayi'nin yanı sıra 77. dakikada Emirhan İlkhan'ın şutu da direkten döndü.

İşte o anlar:

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)