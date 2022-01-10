10 Ocak 2022, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Sosyal medyadan duyurdu! Kerem Kalafat Beşiktaş'a geri döndü...

Sosyal medyadan duyurdu! Beşiktaş’a geri döndü...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.01.2022

Beşiktaş'ta yaşanan sakatlıklar ve corona virüsüne yakalanan isimlerin fazlalığı nedeniyle sezon başında kiralık olarak Uşakspor'a gönderilen Kerem Kalafat, sözleşmesindeki Beşiktaş çağırırsa geri döner maddesi nedeniyle siyah-beyazlılar geri döndü.

Uşakspor, Kerem Kalafat'ın Beşiktaş'a transferi konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Uşakspor, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beşiktaş ile bir süredir Kerem Kalafat için süren görüşmelerin olumlu sonuçlandığını açıkladı. Kerem Kalafat'ın sözleşmesinde bulunan "Beşiktaş çağırırsa döner" maddesi gereğince ayrıldığı belirtilen açıklamada ayrıca Kalafat'ın kulüpten alacaklarını da bıraktığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada; "Sezon başında Beşiktaş JK'den kiralık olarak kadromuza kattığımız Kerem Kalafat, sözleşmesinde bulunan 'Beşiktaş çağırırsa geri döner' maddesi gereğince takımımızdan ayrılmıştır. Kulübümüzden alacaklarını bırakarak, Beşiktaş JK'ye dönen Kerem Kalafat'a, Uşakspor'umuza yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Kerem Kalafat" ifadelerine yer verildi.

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