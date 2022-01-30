Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, teknik direktör Önder Karaveli ile birlikte Antalya'da düzenlenen kampta basın toplantısı düzenledi. Kazancı, siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu Miralem Pjanic'i takımdaki geleceğiyle ilgili de konuştu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Lige verilen milli arada hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı, teknik direktör Önder Karaveli ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kazancı, Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı yıldız futbolcu Miralem Pjanic'in takımdaki geleceği hakkında "Pjanic, dünyaca ünlü bir oyuncu. Şartlar uygun olursa gelecek sezonki planlamamızda olacak. Barcelona'nın durumu da önemli. Şartları biraz toparladılar. Pjanic de mutlu olduğunu ve kalmak istediğini belirtti. Umarım şartlar uygun olur ve bizde devam eder." ifadelerini kullandı.