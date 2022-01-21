Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı canlı izle)

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı canlı izle)

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde çıkışını sürdüren siyah beyazlılar, ligin son sırasındaki rakibini geçerek 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Peki Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.01.2022- 10:38