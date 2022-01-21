Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Lider Trabzonspor'la arasında 16 puan fark bulunan siyah-beyazlılar, düşme hattındaki rakibini devirip çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde 11 maçtır kazanamayan son sıradaki Yeni Malatyaspor da güçlü rakibini mağlup edip kötü seriye son vermeyi hedefliyor.
📺YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı 22 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
YENİ MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER
YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Semih, Sadık, Wallace, Hafez, Mustafa Eskihellaç, Azubuike, Donsah, Chouiar, Adem Büyük, Dicko
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Batshuayi