Sezon başı Beşiktaş'a transferi büyük ses getiren Alex Teixeira şu ana kadar beklentilerin çok altında kaldı. Çin kariyerini sonlandırdıktan sonra bedelsiz olarak Siyah-Beyazlı takıma gelen Brezilyalı yıldız sakatlıkların da etkisiyle büyük hayal kırıklığı yarattı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'da büyük umutlarla gelen Alex Teixeira'nın bileti kesildi!
Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Alex Teixeira, özellikle yakasını bırakmayan sakatlıklar sebebiyle beklentilerin altında kaldı. Siyah beyazlılarda ise Brezilyalı futbolcunun bileti kesildi. İşte detaylar...
Takvim'de yer alan habere göre, Teixeira ülkesine dönebilir. 32 yaşındaki futbolcuyu ülkesinden Palmeiras ve Flamengo'nun transfer etmek istediği belirtiliyor. Şu ana kadar hem Teixeira hem de Beşiktaş'a resmi bir teklif olmadığı ancak iki kulübün de kısa süre içinde harekete geçeceği ifade ediliyor.
Yıldız futbolcudan memnun olmayan Siyah-Beyazlı yönetimin yüksek maaş yükünden kurtulmak için olası bir ayrılığa sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.