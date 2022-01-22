Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçında mağlup olmayan ve son 2 maçından da galibiyetle ayrılan Beşiktaş, ligin 23. haftasında Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak. Siyah-beyazlılar bu maçtan galibiyetle ayrılıp seri oluşturmak istiyor. İşte Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 23. haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Stadı'ndaki mücadele, saat 13.30'da başlayacak. Ligdeki son iki maçında Gaziantep ve Karagümrük'ü 1-0'lık skorlarla geçerek 9'uncu sıradan 5'inci sıraya kadar yükselen Kartal, bu çıkışını sürdürmek istiyor. Bu sezon ligin ilk yarısında üç maç üst üste kazanan (K.Gümrük, Malatya, Antalya) siyahbeyazlılar, ikinci kez bu seriyi yakalamak istiyor.

YENİ MALATYASPOR BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

YENİ MALATYASPOR - Ertaç, Semih, Sadık, Wallace, hafez, Mustafa, Azubuike, Donsah, Chouiar, Dicko, Kenan

BEŞİKTAŞ - Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Ghezzal, Pjanic, Josef, Larin, Alex, Batshuayi

İKİ GALİBİYET ALABİLDİ

Siyah-beyazlılar, bugün kazanırsa deplasmandaki 3. galibiyetini de almış olacak. Bu sezon dış sahada istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, bu maçlarından sadece ikisini kazanabildi. Ligdeki ilk deplasman maçında Gaziantep ile golsüz berabere kalan siyah-beyazlılar, Antalyaspor ile oynadığı ikinci dış saha karşılaşmasından 3 puanla döndü. Daha sonra misafir takım olarak çıktığı mücadelelerde galibiyet elde edemeyen Beşiktaş, deplasmandaki ikinci galibiyetini ise geçen hafta Fatih Karagümrük'ü yenerek aldı.

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor deplasmanına 6 oyuncusundan yoksun gitti. Siyah-beyazlıların 22 kişilik maç kadrosunda Welinton, Salih Uçan, Mert Günok, Umut Meraş, Mehmet Topal ve Kevin N'Koudou yer almadı.

3 YILDIZ KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin ve Michy Batshuayi, kart ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu, bugünkü Malatyaspor karşılaşmasında da sarı kart görmeleri halinde ligin 24. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek. Bu arada Beşiktaş'ta sakatlıkları gerekçesiyle Fatih Karagümrük maçında kadroya alınmayan Atiba ve Emirhan İlkhan, Yeni Malatyaspor maçının 22 kişilik kadrosuna dahil edildi. (Fotomaç)