BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Konyaspor Beşiktaşlı Salih Uçan'a talip oldu!

Süper Lig takımlarından Konyaspor, Beşiktaş’ta fazla şans bulamayan Salih Uçan’ın peşine düştü. Yeşil beyazlıların, siyah beyazlılara Salih için resmi olarak kiralama teklifi yapacağı ifade edilirken, Beşiktaş'ta oyuncu ile ilgili sonra kararı teknik direktör Önder Karaveli ile sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın yapacağı görüşmenin ardından verileceği belirtildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.01.2022- 06:40