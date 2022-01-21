BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş taraftarlarından Önder Karaveli'ye destek! "İnandık sana"

Beşiktaş taraftarı, Sergen Yalçın sonrası göreve gelen Önder Karaveli'ye sonuna kadar güveniyor. Siyah-beyazlılar, 47 yaşındaki çalıştırıcının saha içi performansı kadar saha dışı söylemlerine de sonuna kadar inanıyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.01.2022- 06:40