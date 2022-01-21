Beşiktaş yönetimi, Hırvat yıldız Domagoj Vida'nın kiralık olarak gönderilmeyeceğini açıkladı. Siyah beyazlılardan yapılan duyuruda, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Domagoj Vida'yı Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Trabzonspor'a kiralayabileceklerini dile getirdiğini ancak Trabzonspor'un bu transfere sıcak bakmadığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüz ile Domagoj Vida arasında görüşmeler devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Fotomaç'ta yer alan habere görde, siyah-beyazlılar, Vida'nın başka takıma kiralanmayacağını ifade etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Domagoj Vida'yı Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Trabzonspor'a kiralayabileceklerini dile getirdiğini ancak Trabzonspor'un bu transfere sıcak bakmadığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüz ile Domagoj Vida arasında görüşmeler devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. Sezon sonunda Beşiktaş ile olan anlaşması sona erecek olan Vida için son kararı Başkan Ahmet Nur Çebi ile Sportif Direktör Ceyhun Kazancı verecek.