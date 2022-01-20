Son haftalarda aldığı galibiyetlerle puanını 35’e yükselten Beşiktaş, tam 15 hafta (122 gün) sonra üst üste iki maç kazandı. Sezonun 3. haftasında Karagümrük karşısında alınan galibiyetin ardından Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor'u yenerek 3 maçlık seri yakalayan siyah-beyazlılar, bu tarihten sonra oynadığı karşılaşmalarda üst üste kazanmayı unutmuştu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Karagümrük deplasmanından Batshuayi'nin penaltı golüyle 1-0 galip ayrılan ve puanını 35 yapan Beşiktaş'ta alınan üç puan yüzleri güldürdü.

Gaziantep'i yine Batshuayi'nin golüyle 1-0 yenen Beşiktaş, tam 15 hafta sonra üst üste kazanmanın sevincini yaşadı.

Fotomaç'ın haberine göre, sezonun 3. haftasında Karagümrük karşısında alınan galibiyetin ardından Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor'u yenerek 3 maçlık seri yakalayan siyah-beyazlılar, bu tarihten sonra oynadığı karşılaşmalarda üst üste kazanmayı unutmuştu. 8 deplasman mücadelesinde kazanamayan ve bu periyotta 5 yenilgi, 3 beraberlik alan Beşiktaş, Karagümrük'ü deplasmanda yenerek 122 gün sonra dış sahada kazanmayı başardı.