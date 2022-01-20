Beşiktaş'tan Domagoj Vida iddialarına yanıt geldi! Trabzonspor....
Beşiktaş'tan son günlerde Domagoj Vida için yapılan iddialar üzereine açıklama geldi. Siyah-beyazlıların yapmış olduğu açıklamada, "Domagoj Vida’yı Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin Trabzonspor’a kiralayabileceklerini dile getirdiğini ancak Trabzonspor’un bu transfere sıcak bakmadığı şeklindeki haber tamamen hayal ürünüdür" ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 20.01.2022- 11:51 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022- 12:08
Siyah beyazlılar, Vida'nın Trabzonspor'a önerilmediğini ve oyuncu ile görüşmelerin devam ettiğini duyurdu. İşte yapılan açıklama;
"Futbol A Takımımızın oyuncusu Domagoj Vida'yı Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Trabzonspor'a kiralayabileceklerini dile getirdiğini ancak Trabzonspor'un bu transfere sıcak bakmadığı şeklindeki Milliyet Express'de imzasız yayımlanan haber tamamen hayal ürünüdür. Belli çevreler tarafından kasıtlı ve art niyetle yapıldığını düşündüğümüz bu haberin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Öte yandan Kulübümüz ile Domagoj Vida arasında görüşmeler devam etmektedir.
Camiamızdan ve taraftarlarımızdan, kurumsal iletişim araçlarımızdan bir açıklama yapılmadıkça, bu ve benzeri sözde haberlere itibar etmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
TRABZONSPOR'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ!
Bugün çeşitli basın yayın organlarında yer alan ve kulübümüzün Beşiktaş JK'nın oyuncusu Domagoj Vida ile ilgilendiğine dair haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'yle konuya ilişkin herhangi bir görüşmesi olmamıştır.