Beşiktaş'tan Domagoj Vida iddialarına yanıt geldi! Trabzonspor....

Beşiktaş'tan son günlerde Domagoj Vida için yapılan iddialar üzereine açıklama geldi. Siyah-beyazlıların yapmış olduğu açıklamada, "Domagoj Vida’yı Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin Trabzonspor’a kiralayabileceklerini dile getirdiğini ancak Trabzonspor’un bu transfere sıcak bakmadığı şeklindeki haber tamamen hayal ürünüdür" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 20.01.2022- 11:51 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022- 12:08