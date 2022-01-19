Beşiktaş tat vermedi ama kazanmasını bildi. Oyunun geneline baktığımızda her ne kadar pas üstünlüğü ve top kontrolü Beşiktaş'ta da olsa iki takımın da keyif verdiğini söyleyemeyiz. Bir ilk yarı var ki dile kolay. Düşük bir tempo, pas kayıpları, kimin ne yaptığı belli değil...
Ahmet Çakar Fatih Karagümrük Beşiktaş maçını değerlendirdi! "Tat vermedi ama..."
Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorla mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da, bu karşılaşmayı çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Bunu tabii sadece Beşiktaş için değil Karagümrük için de söylüyorum. Beşiktaş, bu yarıda öne geçti. Caner'in işgüzarlığı... Kornerden gelen topa eliyle vurdu. Yılların defans oyuncusu, milli oyuncu ama Caner komik bir penaltı yaptırdı. Aslında Caner için kafamda tuhaf soru işaretleri var. Fenerbahçe maçında da haklı bir penaltıdan sonra hakeme hakaret etmiş ve kırmızı kart görmüştü. Dün gece de ortada fol yok, yumurta yokken manasız bir penaltı yaptırdı. Acaba oynadığı takımlara karşı duygusallığı devam edip de onların kazanmasını mı istiyor.
İkinci yarı Karagümrük biraz kıpırdadı, önemli pozisyonlar buldu. Bence dün gecenin en iyisi, son haftaların en kötüsü olan kaleci Ersin'di. Önemli kurtarışları var ve bence 3 puanın baş mimarı. Beşiktaş'ın umudu belli ki ikincilik. Kenarda beyefendi, oyuncuların çok sevdiği başarılı bir hoca var. Önder hoca için çok mutluyum. Maçın yıldızı Ersin'den sonra kesinlikle Halil Umut Meler'di. Mükemmel yönetti, Caner'in penaltısında yüzde 100 haklıydı. Benim diyen hakem o penaltıyı göremez, VAR davet eder, sonra verir. Ama Meler doğrudan kendisi verdi.