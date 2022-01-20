Beşiktaş'a geldiği günden bu yana bir türlü beklenilen verimi gösteremeyen Gökhan Töre bu sezon adeta yokları oynamaya devam ediyor. Töre bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 16 maçta 327 dakika görev alırken gol ya da asist üretemedi. (BJK spor haberleri)

Geçtiğimiz sezon zaman zaman etkili bir performans sergileyen ve özellikle hamle oyuncusu olarak rotasyonda kendisine yer bulan Gökhan Töre bu sezon adeta dibe vurdu.

Takvim'in derlediği habere göre; Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 16 maçta 327 dakika görev yapabilen 30 yaşındaki futbolcu takımına ne gol ne de asist katkısı verebildi. Bu sezon hiçbir karşılaşmada ilk 11'de görev yapamayan Gökhan Töre'nin gol hasreti tam 9 aya çıktı.

Tecrübeli futbolcu son olarak geçtiğimiz yıl nisan ayında Çaykur Rizespor'la deplasmanda oynanan maçta rakip ağları sarsmıştı.

Teknik direktör Önder Karaveli'nin Rizespor, Gaziantep ve Karagümrük maçlarında son bölümde oyuna aldığı Gökhan Töre gösterdiği kötü performansla taraftarların da büyük tepkisini çekiyor.

Beşiktaş yönetimi sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcuyla kesin olarak yolları ayırmayı düşünüyor.