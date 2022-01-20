Beşiktaş'ta bu sezonun en çok eleştirilen futbolcuların başında Batshuayi geliyor. Sezon başında Chelsea'den kiralanan yıldız, attığı gollerden çok, net gol pozisyonlarını harcamasıyla taraftarların güvenini ve sevgisini giderek kaybetmeye başladı. Hatta devre arasında mutlaka santrfor transferi isteyenlerin sayısı da az değil. Çok gol kaçırsa da, Batshuayi'nin 1-0 alınan son iki maçta 6 puan kazandırması önemli bir gelişme. Ayrıca Antalya maçında skoru 2-2'ye getiren golü atan, 3 golün de asistini yapan Batshuayi, Kayseri maçında da 3-2 öne geçiren golü atıp 4. golün de asistini yaparak takıma 6 puan daha kazandırdı.



15 PUANA DOĞRUDAN ETKİ ETTİ



Fotomaç'ın haberine göre, Belçikalı santrfor Göztepe maçında da Ghezzal'ın attığı galibiyet golünün asistini yaparak toplamda 15 puana doğrudan katkı yapmış oldu. Belçikalı golcü Beşiktaş'ta toplam 25 maça çıkarken 9 gol 4 asistlik bir performans sergiledi. Aslında bu rakamlar son 4 sezona bakıldığında Batshuayi'nin en yüksek istatistikleri olarak göze çarpıyor. Bonservisi Chelsea'de olmasına rağmen, sürekli kiralanan Batshuayi, geçen sezonu 18 maçta 2 gol 2 asistle tamamlarken, bir önceki sezonu da 25 maçta 8 gol 3 asistle noktalamıştı. 2018- 2019'da da şimdiki istatistiğine, sezonun tamamında yani 36 maçta 9 gol 4 asistle ulaşmış.