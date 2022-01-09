09 Ocak 2022, Pazar
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Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor karlaşmasına 3'lü savunma taktiği ile çıktı.
Öte yandan Beşiktaş'ta 17 yaşındaki genç futbolcu Emirhan İlkhan da siyah-beyazlı formayla ligde ilk kez 11'de yer aldı. Genç futbolcunun ileri ikilide Güven ve Batshuayi'nin arkasında oynaması bekleniyor.
Beşiktaş'ın ilk 11'i şu şekilde; Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Umut, Josef, Necip, Emirhan İlkhan, Güven, Batshuayi.
Beşiktaş'ın Rizespor maçında sistemi değişti! Emirhan İlkhan...
Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Rizespor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılarda corona virüsü vakaları nedeniyle sistem değişti. Beşiktaş, Rizespor maçında 3-4-1-2 olarak sahaya çıktı.
Corona virüsü vakaları nedeniyle Çaykur Rizespor mücadelesinde birçok futbolcusundan kalan Beşiktaş'ta sistem de değişti.
Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor karlaşmasına 3'lü savunma taktiği ile çıktı.
Öte yandan Beşiktaş'ta 17 yaşındaki genç futbolcu Emirhan İlkhan da siyah-beyazlı formayla ligde ilk kez 11'de yer aldı. Genç futbolcunun ileri ikilide Güven ve Batshuayi'nin arkasında oynaması bekleniyor.
Beşiktaş'ın ilk 11'i şu şekilde; Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Umut, Josef, Necip, Emirhan İlkhan, Güven, Batshuayi.
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