09 Ocak 2022, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Rizespor maçında sistemi değişti! Emirhan İlkhan...

Beşiktaş’ta sistem değişti!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.01.2022

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Rizespor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılarda corona virüsü vakaları nedeniyle sistem değişti. Beşiktaş, Rizespor maçında 3-4-1-2 olarak sahaya çıktı.

Corona virüsü vakaları nedeniyle Çaykur Rizespor mücadelesinde birçok futbolcusundan kalan Beşiktaş'ta sistem de değişti.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor karlaşmasına 3'lü savunma taktiği ile çıktı.

Öte yandan Beşiktaş'ta 17 yaşındaki genç futbolcu Emirhan İlkhan da siyah-beyazlı formayla ligde ilk kez 11'de yer aldı. Genç futbolcunun ileri ikilide Güven ve Batshuayi'nin arkasında oynaması bekleniyor.

Beşiktaş'ın ilk 11'i şu şekilde; Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Umut, Josef, Necip, Emirhan İlkhan, Güven, Batshuayi.
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