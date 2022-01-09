09 Ocak 2022, Pazar

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Siyah beyazlıların genç oyuncusu Emirhan İlkhan Rizespor maçında direğe takıldı!

Emirhan Rize’de direğe takıldı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.01.2022

Süper Lig'in 20. haftasında Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelenin 9. dakikasında siyah beyazlılar, genç oyuncusu Emirhan İlkhan ile gole çok yaklaştı. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar maçın 9. dakikasında Emirhan İlkhan ile karşı karşıya geldi. 17 yaşındaki genç futbolcu ceza sahasına yapılan ortada etkili bir kafa vuruşu yaptı ancak top direkten geri geldi.

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(Fotoğraflar: beIN Sports)

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