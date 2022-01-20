BEŞİKTAŞ HABERİ: Adem Ljajic kriz çıkardı! Yönetim çılgına döndü...

Beşiktaş'ta her ne kadar saha sonuçları olumluya dönse bile sıkıntılar bitmek bilmiyor. Siyah-beyazlılarda kadro dışı kalan ancak takımdaki tüm alacakları için hiç bir takıma gitmeyen Adem Ljajic eğer transer olursam 1.6 milyon Euro alacağımının yarısını isterim deyince yönetim çılgına döndü. İşte son detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 20.01.2022- 11:02