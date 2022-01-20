Spor Toto Süper Lig'de son 2 maçını da kazanan Beşiktaş'ta sıcak transfer gelişmeler yaşanıyor...
BEŞİKTAŞ HABERİ: Adem Ljajic kriz çıkardı! Yönetim çılgına döndü...
Beşiktaş'ta her ne kadar saha sonuçları olumluya dönse bile sıkıntılar bitmek bilmiyor. Siyah-beyazlılarda kadro dışı kalan ancak takımdaki tüm alacakları için hiç bir takıma gitmeyen Adem Ljajic eğer transer olursam 1.6 milyon Euro alacağımının yarısını isterim deyince yönetim çılgına döndü. İşte son detaylar... (BJK spor haberleri)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 20.01.2022- 11:02
Adem Ljajic, Beşiktaş'tan ayrılması durumunda yarım dönem için alacağı olan 1.6 milyon Euro'nun 800 bin Euro'sunu talep etti. Maaşının geri kalan 500 bin Euro'sunu Başakşehir'den alabileceğini söyledi.
Ljajic 300 bin euro'yu da Beşiktaş'ta bırakacağını bildirdi. Yönetim bu teklifi kabul etmedi. Başakşehir de transferi askıya aldı.