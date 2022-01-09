09 Ocak 2022, Pazar

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rizespor - Beşiktaş maçı öncesi teknik sorumlu Halim Okta konuştu!

Halim Okta maç öncesi konuştu! Eksik oyuncularımız...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 Giriş Tarihi: 09.01.2022

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah beyazlı takımda teknik sorumlu Halim Okta açıklamalarda bulundu. Okta, "Oyuncularımızın motivasyonu üst seviyede” ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah beyazlı takımda teknik sorumlu Halim Okta açıklamalarda bulundu.

Halim Okta'nın açıklamalarından satır başları;

"İkinci yarının ilk maçı ama ikinci yarının ilk maçına, birkaç gün önce Süper Kupa'da kazanılan bir başarıyla başlıyoruz. Takımımızın üstündeki etkisi oldukça iyi. Oyuncularımızın motivasyonu üst seviyede."

"Ülkemizde ve dünyada olan koronavirüs salgını, takımımızı çok olumsuz etkiliyor. Buraya oldukça eksik sayıda oyuncuyla gelmek zorunda kaldık. Bunu en asgariye indirip, oynayan oyuncularımızın da neler yapabileceğini biliyoruz."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş’ta sistem değişti! Beşiktaş'ta sistem değişti!
Rizespor - Beşiktaş | İlk 11’ler belli oldu Rizespor - Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu
Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı saat kaçta?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör