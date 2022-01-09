BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rizespor - Beşiktaş maçı öncesi teknik sorumlu Halim Okta konuştu!

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah beyazlı takımda teknik sorumlu Halim Okta açıklamalarda bulundu. Okta, "Oyuncularımızın motivasyonu üst seviyede” ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah beyazlı takımda teknik sorumlu Halim Okta açıklamalarda bulundu.

Halim Okta'nın açıklamalarından satır başları;

"İkinci yarının ilk maçı ama ikinci yarının ilk maçına, birkaç gün önce Süper Kupa'da kazanılan bir başarıyla başlıyoruz. Takımımızın üstündeki etkisi oldukça iyi. Oyuncularımızın motivasyonu üst seviyede."

"Ülkemizde ve dünyada olan koronavirüs salgını, takımımızı çok olumsuz etkiliyor. Buraya oldukça eksik sayıda oyuncuyla gelmek zorunda kaldık. Bunu en asgariye indirip, oynayan oyuncularımızın da neler yapabileceğini biliyoruz."

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