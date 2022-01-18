Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ın stoperine Leo Pereira!
Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, teknik direktör Önder Karaveli ile yeniden çıkışa geçmek istiyor. Devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen siyah beyazlıların, ilk hedeflerinden birisi de stoper bölgesi. Kara Kartal, aradığı savunmacıyı Brezilya'da buldu. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 18.01.2022- 10:09
Kadrosuna bir golcü bir de stoper takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılardan flaş bir hamle geldi.
Beşiktaş'ın, sezon başında transfer listesinde olan Brezilyalı futbolcu için yeniden devreye girdiği iddia edildi.