09 Ocak 2022, Pazar

BEŞİKTAŞ

Diego Costa Beşiktaş'a mı geliyor? Atletico Mineiro...

Beşiktaş’a mı geliyor? Atletico Mineiro...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.01.2022

Beşiktaş'ta uzun süren pazarlıkların ardından kadroya katılamayan Diego Costa konusunda flai bir gelişme yaşandı. 33 yaşındaki santrforla Brezilya Ligi ekiplerinden Atletico Mineiro'nun yolları ayrılıyor. Sezon başında adı Beşiktaş ile anılan futbolcunun yeniden gündeme gelip gelemeyeceği merak konusu oldu. İşte detaylar...

Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro ile yıldız futbolcu Diego Costa'nın yolları ayrılıyor. İspanyol basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre golcü yıldız Diego Costa, Atletico Mineiro ile sözleşmesini feshetme konusunda anlaşmaya vardı. Ağustos 2021'den bu yana Atletico Mineiro forması giyen 33 yaşındaki santrfor, bu sezon 19 maçta 5 gol, 1 asistlik performans göstermişti. Atletico Mineiro'ya transfer olmadan önce Diego Costa'nın ismi yaz transfer döneminde Beşiktaş ile anılıyordu. Siyah- beyazlıların, Costa için bir girişimde bulunup bulunmayacağı, yönetimin teknik heyetle yapacağı görüşme sonrası netlik kazanacak.
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