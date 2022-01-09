09 Ocak 2022, Pazar
BİZE ULAŞIN
Diego Costa Beşiktaş'a mı geliyor? Atletico Mineiro...
Beşiktaş'ta uzun süren pazarlıkların ardından kadroya katılamayan Diego Costa konusunda flai bir gelişme yaşandı. 33 yaşındaki santrforla Brezilya Ligi ekiplerinden Atletico Mineiro'nun yolları ayrılıyor. Sezon başında adı Beşiktaş ile anılan futbolcunun yeniden gündeme gelip gelemeyeceği merak konusu oldu. İşte detaylar...
Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro ile yıldız futbolcu Diego Costa'nın yolları ayrılıyor. İspanyol basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre golcü yıldız Diego Costa, Atletico Mineiro ile sözleşmesini feshetme konusunda anlaşmaya vardı. Ağustos 2021'den bu yana Atletico Mineiro forması giyen 33 yaşındaki santrfor, bu sezon 19 maçta 5 gol, 1 asistlik performans göstermişti. Atletico Mineiro'ya transfer olmadan önce Diego Costa'nın ismi yaz transfer döneminde Beşiktaş ile anılıyordu. Siyah- beyazlıların, Costa için bir girişimde bulunup bulunmayacağı, yönetimin teknik heyetle yapacağı görüşme sonrası netlik kazanacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Galatasaray - Giresunspor maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı