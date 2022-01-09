BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal rahat bir nefes aldı! Rizespor maçında...
Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan siyah beyazlılar Süper Kupa'yı kazansa da Covid-19 vakalarıyla sarsılmıştı. Siyah beyazlılara sevindirici haber geldi. Test sonuçları negatife dönen 4 futbolcu, ligde oynanacak olan Rizespor maçıyla sahalara dönecek. İşte detaylar...
Süper Kupa'yı kazanan ancak üst üste gelen Covid-19 vakalarıyla Ç.Rize maçı öncesi sıkıntıya giren Beşiktaş'ta 6 futbolcuya yapılan testlerden sevindirici sonuçlar geldi. Önceki akşam açıklanan Atiba ve Alex'le birlikte pozitif sayısı 7'ye çıkan siyah-beyazlılarda Önder Karaveli, yardımcısı Serdar Topraktepe ve antrenör ekibinden iki kişi daha Koronavirüs'e yakalanmıştı. Karantinası biten Oğuzhan ile birlikte, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Necip, Serdar, Salih, Güven ve Can dün teste girdi.
BİR NEBZE OLSUN RAHATLADILAR
Sabah'ın haberine göre; hastalıkları geçen Necip, Güven, Serdar ve Salih'in dışında Oğuzhan'ın da test sonuçları negatif çıktı. 8 gündür takımdan ayrı kalan ve idman yapamayan Oğuzhan hazır olmadığı gerekçesiyle maçın kadrosuna dahil edilmezken diğer 4 oyuncu takıma döndü. Böylelikle kadro kurmakta ciddi sorunlar yaşayan Beşiktaş, bir nebze olsun rahatladı.
KIMLER FORMA GIYMEYECEK?
Covid-19: Ghezzal, Kenan, Pjanic, Larin, Alex, Atiba
Hasta: Mehmet Topal, Can Bozdoğan
Sakat: Mert Günok, N'Koudou
İdman Eksiği: Oğuzhan Özyakup
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaray - Giresunspor maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı