09 Ocak 2022, Pazar

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal rahat bir nefes aldı! Rizespor maçında...

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan siyah beyazlılar Süper Kupa'yı kazansa da Covid-19 vakalarıyla sarsılmıştı. Siyah beyazlılara sevindirici haber geldi. Test sonuçları negatife dönen 4 futbolcu, ligde oynanacak olan Rizespor maçıyla sahalara dönecek. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal rahat bir nefes aldı! Rizespor maçında...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.01.2022

Süper Kupa'yı kazanan ancak üst üste gelen Covid-19 vakalarıyla Ç.Rize maçı öncesi sıkıntıya giren Beşiktaş'ta 6 futbolcuya yapılan testlerden sevindirici sonuçlar geldi. Önceki akşam açıklanan Atiba ve Alex'le birlikte pozitif sayısı 7'ye çıkan siyah-beyazlılarda Önder Karaveli, yardımcısı Serdar Topraktepe ve antrenör ekibinden iki kişi daha Koronavirüs'e yakalanmıştı. Karantinası biten Oğuzhan ile birlikte, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Necip, Serdar, Salih, Güven ve Can dün teste girdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal rahat bir nefes aldı! Rizespor maçında...

BİR NEBZE OLSUN RAHATLADILAR

Sabah'ın haberine göre; hastalıkları geçen Necip, Güven, Serdar ve Salih'in dışında Oğuzhan'ın da test sonuçları negatif çıktı. 8 gündür takımdan ayrı kalan ve idman yapamayan Oğuzhan hazır olmadığı gerekçesiyle maçın kadrosuna dahil edilmezken diğer 4 oyuncu takıma döndü. Böylelikle kadro kurmakta ciddi sorunlar yaşayan Beşiktaş, bir nebze olsun rahatladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal rahat bir nefes aldı! Rizespor maçında...

KIMLER FORMA GIYMEYECEK?
Covid-19: Ghezzal, Kenan, Pjanic, Larin, Alex, Atiba
Hasta: Mehmet Topal, Can Bozdoğan
Sakat: Mert Günok, N'Koudou
İdman Eksiği: Oğuzhan Özyakup

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