BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal rahat bir nefes aldı! Rizespor maçında...

Süper Kupa'yı kazanan ancak üst üste gelen Covid-19 vakalarıyla Ç.Rize maçı öncesi sıkıntıya giren Beşiktaş'ta 6 futbolcuya yapılan testlerden sevindirici sonuçlar geldi. Önceki akşam açıklanan Atiba ve Alex'le birlikte pozitif sayısı 7'ye çıkan siyah-beyazlılarda Önder Karaveli, yardımcısı Serdar Topraktepe ve antrenör ekibinden iki kişi daha Koronavirüs'e yakalanmıştı. Karantinası biten Oğuzhan ile birlikte, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Necip, Serdar, Salih, Güven ve Can dün teste girdi.