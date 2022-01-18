BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Valentin Rosier'den Karagümrük maçı sonrası öz eleştiri!
Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Karagümrük'ü 1-0 mağlup ettikleri maç sonrasında konuştu. Takım performansı hakkında öz eleştiri yapan Fransız oyuncu, "Maçın adamı kim?" sorusuna "Kimse" yanıtını verdi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 18.01.2022- 22:49
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Valentin Rosier, "Ben sadece maçla ilgili bir yorum yapayım. Gerçekçi olmak gerekirse çok iyi maç oynadığımızı söyleyemem. Maçı 4-0, 5-0 kazanabilecekken, maçın son anlarında gol de yiyebilirdik. Alınmış bir 3 puan var, bugün pozitif taraflar var ama geliştirmemiz gereken noktalar var. Skoru koruma iç güdüsü olabilir. Çok basit top kayıpları yaptık, topu korumalıydık son dakikalarda" dedi.
"Maçın adamı kim?" sorusuna ise Rosier, "Kimse" yanıtını verdi.