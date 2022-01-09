09 Ocak 2022, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a bedava bombas! Elkeson için çalışmalar başladı...

Spor Toto Süper Lig'de zirveden uzak kalan Beşiktaş'ta gol yollarınada yaşanan sorunun ardından transferde hareketli saatlar yaşanıyor. Siyah-beyazlılar bonservisi elinden olan Elkeson için girişimlere başladı. İşte son detaylar...

Beşiktaş’a bedava bombas! Elkeson için çalışmalar başladı...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 Giriş Tarihi: 09.01.2022

Michy Batshuayi'nin son dönemde büyük hayal kırıklığı yaratan performansının ardından forvet transferini gündemine alan Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş’a bedava bombas! Elkeson için çalışmalar başladı...

KARİYERİ ÇOK ETKİLEYİCİ

Takvim'in haberine göre; bonservisi elinde olan ünlü golcü Elkeson, menajeri tarafından Siyah-Beyazlılar'a teklif edildi. 12 Aralık'ta Çin kulübü Guangzhou ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı yıldızla ilgili gerekli çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.

Beşiktaş’a bedava bombas! Elkeson için çalışmalar başladı...

32 yaşındaki Elkeson, Çin'de çıktığı 185 maçta 122 gol atıp 52 asist yaparak müthiş bir performansın altına imzasını attı. Ülkesi Brezilya dışında kariyeri boyunca sadece Çin'de oynayan tecrübeli yıldızın şu anki piyasata değeri 4 milyon Euro. 1.80 boyundaki Elkeson hücumun kanatlarında da görev yapabiliyor. 2016 yılında Guangzhou'dan Shanghai'ye 18.5 milyon Euro'ya transfer olan Sambacı, 2019'da eski takımına geri döndü.

Beşiktaş’a bedava bombas! Elkeson için çalışmalar başladı...

ÜLKESİNDEN İSTİYORLAR

Beşiktaş yönetiminin konuyu değerlendikten sonra Elkeson'un menajerine geri dönüş yapacağı öğrenildi. Yıldız futbolcuyu ülkesi Brezilya'dan da 3 kulübün istediği gelen bilgiler arasında.

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