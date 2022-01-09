Beşiktaş'a bedava bombas! Elkeson için çalışmalar başladı...
Spor Toto Süper Lig'de zirveden uzak kalan Beşiktaş'ta gol yollarınada yaşanan sorunun ardından transferde hareketli saatlar yaşanıyor. Siyah-beyazlılar bonservisi elinden olan Elkeson için girişimlere başladı. İşte son detaylar...
Michy Batshuayi'nin son dönemde büyük hayal kırıklığı yaratan performansının ardından forvet transferini gündemine alan Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.
32 yaşındaki Elkeson, Çin'de çıktığı 185 maçta 122 gol atıp 52 asist yaparak müthiş bir performansın altına imzasını attı. Ülkesi Brezilya dışında kariyeri boyunca sadece Çin'de oynayan tecrübeli yıldızın şu anki piyasata değeri 4 milyon Euro. 1.80 boyundaki Elkeson hücumun kanatlarında da görev yapabiliyor. 2016 yılında Guangzhou'dan Shanghai'ye 18.5 milyon Euro'ya transfer olan Sambacı, 2019'da eski takımına geri döndü.
ÜLKESİNDEN İSTİYORLAR
Beşiktaş yönetiminin konuyu değerlendikten sonra Elkeson'un menajerine geri dönüş yapacağı öğrenildi. Yıldız futbolcuyu ülkesi Brezilya'dan da 3 kulübün istediği gelen bilgiler arasında.
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