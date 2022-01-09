09 Ocak 2022, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ı üzen haber! Jed Wallace transferine Millwal izin vermedi

Kartal’ı üzen haber! Transfer kulübü izin vermedi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.01.2022

Süper Lig'de bu sezon zirvenin uzağında kalan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrilirken gündemde olan Jed Wallace transferine Millwal kulübü izin vermedi. İşte transferde yaşanan detaylar...

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Jed Wallace'in gitmesine kulübü Millwal izin vermedi. The Sun gazetesinde yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Millwall; Beşiktaş, Nottingham Forest, Middlesbrough ve Sheffield United'ın ilgisini çeken Jed Wallace'ın gitmesine izin vermek istemiyor. Kanat oyuncusunun sözleşmesi Haziran'da bitiyor. Ancak Milwall, sezon sonunda uzatmasını umdukları ve kendilerini play-off'lara götürebilecek önemli bir oyuncu olarak değerlendirdikleri için nakit para tekliflerini dinlemiyorlar. Nottingham Post'a göre N. Forest'��n, 27 yaşındaki oyuncu için iki teklifi de reddedildi.
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