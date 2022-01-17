Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde havlu atan, sezon sonuna kadar takımın başına Önder Karaveli'yi getirerek öze dönüş operasyonu başlatan Beşiktaş'ta iki futbolcuya teklif yağıyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’da Kenan Karaman ve Salih Uçan'a Süper Lig'de talip! (BJK spor haberi)
Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta, hayal kırıklığı yaratan isimlerden olan Kenan Karaman ve Salih Uçan'ın talipleri artıyor. İki futbolcuya Süper Lig'de ciddi teklifler var. İşte detaylar...| Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah beyazlıların sezon başı kadrosuna kattığı Kenan Karaman ve Salih Uçan beklentilerin altında kalmıştı. Özellikle Salih forma şansı bulmakta zorlanırken, Kenan'ın da git gide aldığı süre azaldı. Yeni Asır'ın haberine göre; ancak iki yıldıza Süper Lig ekiplerinden teklif yağıyor.
Geçtiğimiz günlerde İzmir ekibi Göztepe'nin talip olduğu Salih Uçan'a bu kez eski takımı Alanyaspor talip oldu. Akdeniz ekibi, Emre Akbaba'dan sonra Salih'i de yuvaya döndürmek için girişimlere başladı.