Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, gelecekle ilgili planlarını şekillendirmeye başladı. Boşnak futbolcu, İstanbul'da mutlu olduğu, kulübü de benimsediği için yeni sezonda da siyah-beyazlılarda kalmak istiyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Miralem Pjanic'in kararı belli oldu! Takımda kalacak mı?
Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic, kariyerini siyah-beyazlı takımda sürdürmek istiyor. Beşiktaş da 31 yaşındaki futbolcuyu yeniden kiralamaya sıcak bakıyor. Ancak bu işin gerçekleşmesi için İspanyol devi Barcelona'nın, Pjanic'in yüklü miktardaki maaşının büyük bölümünü karşılaması gerekiyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 17.01.2022- 06:40
Kartal'ın kiralama ücreti ödemediği ancak yıllık ücretinin 2 milyon 750 bin Euro'luk kısmını karşıladığı 31 yaşındaki futbolcudan yönetim de memnun.
SEZON SONU MASAYA OTURACAKLAR
Sabah'ın haberinde, Pjanic'in iş disiplini ve karakterinin Başkan Ahmet Nur Çebi ile ekibini fazlasıyla etkilediği belirtildi.