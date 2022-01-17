Yönetim, sezon bitiminde Barcelona ile yıldız oyuncuyu yeniden kiralamak için masaya oturacak. Ancak Beşiktaş'ın, Katalan ekibinde yıllık net maaşı 9 milyon Euro olan Pjanic'le yoluna devam edebilmesi için Barça'nın, yeniden bu paranın büyük bir bölümünü karşılaması gerekiyor.