Beşiktaşta adro dışı kalan ve kendisine kulüp bulması istenen Adem Ljajic ile sözleşme fesih görüşmeleri yönetim, oyuncu ile henüz anlaşamadı. 30 yaşındaki Sırp futbolcu, sezonun ikinci yarısı için sözleşmeden doğan 1.6 milyon Euro'luk ücretinin 1 milyon Euro'sunu talep etti. Siyah beyazlı idareciler ise 500 bin Euro önerdi ama taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Kadro dışı bırakılan ve kendisine takım bulması istenen Ljajic ile sözleşme fesih görüşmeleri yapan Beşiktaş yönetimi oyuncu ile henüz anlaşamadı. Fotomaç'ın haberine göre, 30 yaşındaki Ljajic, sezonun ikinci yarısı için sözleşmeden doğan 1.6 milyon euro'luk ücretinin 1 milyon euro'sunu talep etti.

Beşiktaş yönetimi ise 500 bin euro önerdi ama taraflar arasında orta yol bir türlü bulunamadı.