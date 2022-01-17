Bir süre önce Beşiktaş'ın listesine girdiği iddia edilen Stefan Okaka haberleri gittikçe ciddiyet kazanıyor. Siyah beyazlıların, Başakşehir'in forvetini ya ara transferde ya da sezon sonunda kadrosuna katacağı belirtilirken İtalya basınından da konuyla ilgili bir iddia geldi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Stefano Okaka bombası!
Golcü arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta, gündem Stefano Okaka. Başakşehirli forvet iddialarına İtalyan basını da katkıda bulundu. Siyah beyazlıların kadrosuna katmak için pazarlıkları sürdürdüğü, Okaka'nın ara dönemde alınabileceği ifade edildi. Batshuayi'nin performansını yetersiz bulan yönetimin, yıldız golcü ile kadrosunu güçlendirmeyi istediği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 17.01.2022- 06:40
Haberlere göre; Kartal, 32 yaşındaki golcü için masaya oturdu. Fotomaç'ın "tuttomercato.web" sitesinden derlediği haberde, Beşiktaş'ın, Başakşehir forması giyen Okaka'yı transfer etmek istediğini, Batshuayi'nin performansını yetersiz bulan Beşiktaş teknik ekibinin, Okaka'yı istediğini öne sürdü.
Taraflar arasında pazarlıkların başladığı, orta nokta bulunursa imzaların ara transfer döneminde atılacağı aksi halde yaz dönemine kalacağı belirtildi.