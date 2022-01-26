Beşiktaş'ın Antalya kampı kadrosu açıklandı!

Süper Lig'e verilen aranın ardından Antalya'da kamp yapacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Teknik direktör Önder Karaveli kampa 27 futbolcuyu dahil etti. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2022- 16:51 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022- 17:08