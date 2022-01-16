BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Önder Karaveli Michy Batshuayi'yi böyle motive etti! "Dünya Kupası seni bekliyor"

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Önder Karaveli, siyah beyazlıların yıldız golcüsü Michy Batshuayi’yi hafta içinde motive etti. Karaveli'nin, Batshuayi'yi daha önce Marsilya ve Chelsea'de attığı golleri hatırlatarak, "Beşiktaş'ta atacağın goller seni Katar'a taşıyacak. Sen Lukaku'dan sonra Belçika'nın iki numaralı forvetisin. Liverpool'da oynayan Origi'den de, Premier Lig'de oynayan Benteke'den de daha öndesin. Bunu göster ki Dünya Kupasına git" diye motive ettiği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın 'Batsman' lakaplı golcüsü Batshuayi attığı golle G.Antep maçının kazanılmasında başrolü oynadı.

Önceki 11 isabetli şutunda sadece 2 gol atan Batshuayi'nin son 3 isabetli şutta 2 gol bulması aslında kendisine geldiğine iyi bir örnek.

Fotomaç'ın haberine göre, Önder Karaveli'nin, hafta içinde Batshuayi'yi daha önce Marsilya ve Chelsea'de attığı golleri hatırlatarak, "Beşiktaş'ta atacağın goller seni Katar'a taşıyacak. Sen Lukaku'dan sonra Belçika'nın iki numaralı forvetisin. Liverpool'da oynayan Origi'den de, Premier Lig'de oynayan Benteke'den de daha öndesin. Bunu göster ki Dünya Kupasına git" diye motive ettiği öğrenildi.