Sağ bek bölgesinde alternatif oluşturmak isteyen Beşiktaş, Uşakspor'a kiralık olarak gönderdiği Kerem Kalafat'ı geri çağırdı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz ile TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor arasında 2021-22 sezonu başında, profesyonel futbolcularımızdan Kerem Kalafat'ın geçici transferi nedeniyle imzalanan sözleşme, "Geri Çağırma" maddesi kullanılarak sonlandırılmıştır.

Kerem Kalafat, sezonun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın kadrosunda yer alacaktır.

Uşakspor Kulübü'ne geçici transfer sözleşmesinin sonlandırılması hususunda göstermiş oldukları anlayış nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

UŞAKSPOR DA DUYURMUŞTU!

Uşakspor geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, "Sezon başında Beşiktaş JK'den kiralık olarak kadromuza kattığımız Kerem Kalafat, sözleşmesinde bulunan 'Beşiktaş çağırırsa geri döner' maddesi gereğince takımımızdan ayrılmıştır. Kulübümüzden alacaklarını bırakarak, Beşiktaş JK'ye dönen Kerem Kalafat'a, Uşakspor'umuza yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Kerem Kalafat" ifadelerini kullanmıştı.