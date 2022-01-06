Beşiktaş Çaykur Rizespor mesaisine ara vermeden başladı!
Süper Kupa'yı penaltılar sonucu müzesine götüren Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman, dinlenme çalışmasıydı. Futbolcular, salon çalışmasıyla günü tamamladı.
Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.
Beşiktaşımız, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına bugün salonda yaptığı çalışmayla başladı. 🦅#RİZvBJK | #BoğazınKartalı pic.twitter.com/KKgcygQmFB— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 6, 2022
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