06 Ocak 2022, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Çaykur Rizespor mesaisine ara vermeden başladı!

Beşiktaş Rizespor mesaisine ara vermeden başladı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.01.2022

Süper Kupa'yı penaltılar sonucu müzesine götüren Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman, dinlenme çalışmasıydı. Futbolcular, salon çalışmasıyla günü tamamladı.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.

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