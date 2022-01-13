Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Siyah beyazlı ekibin Kanadalı forvet oyuncusu Cyle Larin, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan gelen transfer teklifini kabul etmedi.

İtalyan muhabir Fabrizio Romano'nun haberine göre, siyah beyazlılarla sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Larin, Al Nassr'dan gelen 5 milyon euro'luk teklife olumsuz cevap verdi.

Fabrizio Romano transfer teklifi ve Larin'in olumsuz yanıtı ile ilgili gelişmeyi sosyal medyadan böyle verdi:

"Al Nassr, Beşiktaş santrforu Cyle Larin'e 5 milyon € teklif etti ancak Kanadalı forvet ret cevabı verdi. Anlaşma yok.

Oyuncunun heddefi 2026 Dünya Kupası öncesi bulunduğu seviyeyi korumak."

Ahmet Nur Çebi: Bizim verdiğimiz parayı kabul ediyorlarsa kalırlar

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sözleşmeleri bitecek olan Larin ve Domagoj Vida için şu açıklamayı yapmıştı:

"Oynuyorlar. Bu kulüpte kalmak istiyorlarsa ve bizim verdiğimiz parayı kabul ediyorlarsa kalırlar. Yerleri devam eder. Bugünden şartlarımı kabul etmeyen oyuncuyla ilgili bir şey diyemem. Şartlarımız ortada. Oynayacaklarsa oynarlar, o da ihtiyacımız varsa. Larin geçen sene katkı verdi. Vida ağabeylik yaptı. Ancak, daha devam etmesi lazım, sezon bitmedi. Alınan para 1 yıllık, aldığımız karşılık 6 aylık olmaz. Parayı kaç gün veriyorsan o kadar oynayacaksın. Ondan sonra çıkıp talepte bulunacaksın. Kimse birbirinden fazla bir şey beklemeye hakkı yok."