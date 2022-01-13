Beşiktaş'ta Önder Karaveli, basın mensuplarının sorularını yanıtllıyor.

İŞTE KARAVELİ'NİN SÖZLERİ:

"Ahmet Çalık'ın haberini duyduktan sonra İlhan hocamı aradım. Hocam telefonu açamadı, açamadığı için mutlu oldum çünkü ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Akşam üstü konuştuk, aynısını söyledim. Ahmet Çalık'ı genç milli takımlardan beri takip ediyordum. Ailesine sabırlar diliyorum. Çok da fazla bir şey söyleyemiyorum çünkü bu konu, konuştukça beni farklı bir yere götürür."

"Beni tanıyan insanlar bir şeyi çok iyi bilirler. Ben, kalbimin sesiyle yaşayan bir insanım. Bundan sonra da böyle yapmaya devam edeceğim. Bugün burada olmamı oturmamı sağlayan şey de kalbimin sesidir."

"Benimkisi, Türk futbolu, Türk gençleri için adanmış bir hayat. Bundan asla vazgeçmeyeceğim. Bana önce futbolcu olma şansı tanıyan, sonra da antrenör olma şansı tanıyan Beşiktaş için adanmış bir hayatım var. Beni bu hale getiren şey, öz kaynak düzeni."

"Daha önce de söyledim, bir kere daha söylüyorum. Beşiktaş U19 takımındaki teknik ekibe görev veren, Sergen hocadır. Bize inandı, güvendi. Görevde olduğu sürece, bize her konuda son derece yardımcı, destekçi oldu. Ona bir kere daha çok teşekkür ediyorum."