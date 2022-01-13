BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta hoca adayları belli oldu! Listede 10 isim...

Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta, yönetimin yeni sezon için 10 teknik direktör adayı var. Testi negatife dönen Önder Karaveli ile bugün, sezon sonuna kadar sözleşme imzalanacak. Sonrası için de çalışmalar sürüyor. Liste başında ise sürpriz bir isim var. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 13.01.2022- 06:40