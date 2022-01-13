Beşiktaş'ta sezon sonuna kadar görevde kalması kararlaştırılan Önder Karaveli'nin son testi negatif çıktı. 47 yaşındaki hoca, bugün saat 12.00'de Başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte mayısa kadar sözleşme imzalayacak.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta hoca adayları belli oldu! Listede 10 isim...
Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta, yönetimin yeni sezon için 10 teknik direktör adayı var. Testi negatife dönen Önder Karaveli ile bugün, sezon sonuna kadar sözleşme imzalanacak. Sonrası için de çalışmalar sürüyor. Liste başında ise sürpriz bir isim var. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 13.01.2022- 06:40
Karaveli, yeni dönemde ise teknik heyette ikinci adam olacak ve gençler ile kiralık oyuncuların sorumluluğunu üstlenecek. Önümüzdeki sezon takımın başına getirilecek çalıştırıcı için ise Sportif A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın listesinde 10 isim olduğu öğrenildi.
KELLER DE ALTERNATİFLER ARASINDA
Sabah'ın haberine göre, bu adaylar üzerinde temaslarda bulunulduğu ifade edilirken listenin başında Slavia Prag'ın teknik direktörü Jindrich Trpisovsky ilk sırada yer alıyor.