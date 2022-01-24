BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi'nin hacamat yaptırdığı görüntüsü gündem oldu!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi'nin hacamat yaptırdığı görüntüsü gündem oldu!

Beşiktaş'ın yıldız oyuncularından Michy Batshuayi sosyal medyada gündem oldu. Belçikalı forvet, Süper Lig'e verilen arada hacamat yaptırdı. 28 yaşındaki futbolcunun hacamat yaptırdığı anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması, çok sayıda etkileşimi beraberinde getirdi.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2022- 20:04