BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi'nin hacamat yaptırdığı görüntüsü gündem oldu!
Beşiktaş'ın yıldız oyuncularından Michy Batshuayi sosyal medyada gündem oldu. Belçikalı forvet, Süper Lig'e verilen arada hacamat yaptırdı. 28 yaşındaki futbolcunun hacamat yaptırdığı anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması, çok sayıda etkileşimi beraberinde getirdi.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2022- 20:04
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Michy Batshuayi, lige verilen arada hacamat yaptırdı.
Belçikalı golcü, hacamat yaptırdığı anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
Bu görüntü sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.
İşte o görüntü: