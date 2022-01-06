BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Siyah beyazlılardan tarihi adım! Alman ekolü...
Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'yı da müzesine götürerek tarihi bir sezon yaşıyor. Siyah beyazlılar bu çıkışını bir başka tarihi anlaşma ile sürdürmek istiyor. Dünyanın dev kulüpleri ve teknik direktörlerinin iş birliği yaptığı Alman veri analizi ve scouting şirketi Impect, Beşiktaşlı yöneticilerle görüşmek için İstanbul’a gelecek. İşte detaylar...
Beşiktaş bilimsel yöntemleri daha fazla kullanmak için büyük bir adım atıyor. Dünya devi kulüplerle ve teknik adamlarla çalışan Impect veri analizi ve scouting şirketi yarın İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı yöneticilerle görüşecek. Eski Alman futbolcular Jens Hegeler ve Stefan Reinartz'ın kurduğu Impect, 2014 Dünya Kupası'nı kazandığı dönemde Joachim Löw'e analiz desteği veriyordu. Şu an ise Julien Nagelsmann, Thomas Tuchel, Jürgen Klopp ve Pochettino gibi hocalar haftalık olarak takım raporu, rakip analizi ve veri desteğini bu şirketten alıyor. Sabah'ın haberine göre; taraflar anlaşırsa Beşiktaş, performans ve fiziksel verilerin yanı sıra, rakip analizi, oyuncu keşfi gibi konularda Almanlar'dan destek alacak.
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