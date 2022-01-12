Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, Konyaspor forması giyen Serdar Gürler ile prensip anlaşmasına vardı.
Beşiktaşlı Adem Ljajic'te flaş gelişme! Başakşehir'e transferinde Serdar Gürler detayı
Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, Konyaspor forması giyen Serdar Gürler ile prensip anlaşmasına vardı. İstanbul ekibi, Adem Ljajic transferini ise oyuncunun, kulübü Beşiktaş ile fesih konusunda sıkıntılar yaşaması sebebiyle askıya aldı. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika spor haberleri
İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 12.01.2022- 19:03 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022- 20:42
Turuncu-lacivertliler, Adem Ljajic transferini ise oyuncunun, kulübü Beşiktaş ile fesih konusunda sıkıntılar yaşaması sebebiyle askıya aldı.
Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Başakşehir, Konyaspor'dan Serdar Gürler ile anlaştı. Trabzonspor'a giden Visca'nın yerini Serdar ile doldurmayı planlayan turuncu-lacivertlilerin resmi açıklamayı birkaç gün içinde yapması bekleniyor.