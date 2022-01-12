Sakatlandığı için Çaykur Rizespor maçının 63. dakikasından oyundan çıkmak zorunda kalıp yerini Serdar Saatçı'ya bırakan Domagoj Vida'da korkulan olmadı. Fotomaç'ın haberine göre; Hırvat stoperin çekilen MR'larında ciddi bir soruna rastlanmadı. Tecrübeli futbolcu oynayabilecek durumda ancak bu hafta Gaziantep Fk maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Domagoj Vida'da sıkıntı yok!
Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Domagoj Vida, sakatlığını atlattı. Tecrübeli stoperin oynayabilecek durumda olduğu fakat kart cezası nedeniyle Gaziantep FK maçında sahada olamayacağı öğrenildi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.01.2022- 06:40