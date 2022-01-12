Sakatlandığı için Çaykur Rizespor maçının 63. dakikasından oyundan çıkmak zorunda kalıp yerini Serdar Saatçı'ya bırakan Domagoj Vida'da korkulan olmadı. Fotomaç'ın haberine göre; Hırvat stoperin çekilen MR'larında ciddi bir soruna rastlanmadı. Tecrübeli futbolcu oynayabilecek durumda ancak bu hafta Gaziantep Fk maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.