11 Ocak 2022, Salı

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Adem Ljajic yol ayrımında! Başakşehir...

Ljajic yol ayrımında! Başakşehir...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.01.2022

Beşiktaş'ın gelecek planlamalarında yer almayan ve kadro dışı bırakılan Adem Ljajic'in siyah-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sırp yıldızın yeni adresinin bir diğer Süper Lig takımı olan Medipol Başakşehir olacağı iddia edildi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in Adem Ljajic transferinde sona çok yakın olduğu bildirildi. Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Adem Ljajic ile bir süredir görüşmelerini sürdüren turuncu-lacivertliler, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile hafta içerisinde resmi sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Takvim'in haberine göre; Medipol Başakşehir, 1,5 yıllık sözleşme için Ljajic ile prensipte anlaşmaya vardı. Beşiktaş kulübüne yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Baüşakşehir, Ljajıc'in yarım sezonluk ücretinin tamamını karşılayacak. Ljajic, ayrıca Beşiktaş'tan alacağeının bir kısmından feragat edeceği de gelen haberler arasında... Sezon başından beri kadro dışı olan ve hiç maç oynamayan Adem Ljajic'in takımdan ayrılmasıyla Siyah- Beyazlı kulübün bütçesinde önemli oranda bir rahatlama olacağı ifa ediliyor.

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