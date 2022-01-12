Spor Toto Süper Lig'de oynanan Çaykur Rizespor maçına birçok eksikle çıkan ve takıma 6 altyapı oyuncusu dahil eden Beşiktaş'ta corona virüsüne yakalanan isimler bir bir takıma dönüyor. Siyah-beyazlılarda hedef ise Gaziantep FK maçından galibiyetle ayrılmak... İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Ligde son oynadığı Rizespor maçına pek çok eksikle çıkan hatta kadroyu tamamlayabilmek için alt yapıdan 6 ismi takıma dahil eden Beşiktaş, bu hafta biraz rahat bir nefes alacak. Fotomaç'ın haberine göre; Siyah beyazlılarda, Dolmabahçe'de oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında eksik oyuncular geri dönecek. Süper Kupa finali öncesi corona virüsü vakaları ile sarsılan Beşiktaş'ta Atiba, Teixeira, Larin, Kenan, Pjanic, Ghezzal; hasta olan Can, Mehmet Topal ve Salih Uçan bu hafta takıma dahil olacak.

WELINTON&SERDAR

Öte yandan Beşiktaş teknik ekibi de Gaziantep mücadelesinde yine kenarda olacak. Teknik direktör Önder Karaveli ve yardımcı hoca Serdar Topraktepe, Rize sınavında görev yapamamışlardı. Bu arada Beşiktaş, Gaziantep'e karşı savunmada biraz sıkıntı yaşayabilir. Stoperler Vida ve Montero Rize'de gördükleri kartlarla cezalı duruma düşmüşlerdi. Önder hocanın, stoper ikilisinde Welinton ve Serdar Saatçı'yı oynatmayı düşündüğü gelen haberler arasında.

BAŞKAN DESTEK TURUNDA

Bu arada takımda hastalık artması nedeniyle moral bozukluğu yaşayan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin motivasyon turları düzenlediği bildirildi. Başkanın, sık sık Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek takıma destek ve moral verdiği gelen haberler arasında.