Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup yeniden takımla çalışmalara başladı.

Beşiktaş'ta, corona virüsü (koronavirüs) karantinasında olduğu için Antalyaspor'la oynanan Süper Kupa ve Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçlarını kaçıran Oğuzhan Özyakup, yeniden takımla çalışmalara başladı.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 11.01.2022- 16:19 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022- 17:21