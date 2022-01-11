Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup yeniden takımla çalışmalara başladı.
Beşiktaş'ta, corona virüsü (koronavirüs) karantinasında olduğu için Antalyaspor'la oynanan Süper Kupa ve Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçlarını kaçıran Oğuzhan Özyakup, yeniden takımla çalışmalara başladı.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 11.01.2022- 16:19 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022- 17:21
Siyah-beyazlılarda, daha önce testleri pozitif çıkan Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal ve Oğuzhan Özyakup'un testleri negatife döndü.
Pjanic, hastalığı nedeniyle Rize deplasmanında forma giyemedi. Ghezzal ve Oğuzhan ise Süper Kupa'daki Antalyaspor ve ligdeki Çaykur Rizespor maçlarında formalarından uzak kaldı.