11 Ocak 2022, Salı

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Menajerlerden flaş öneri! Alex Teixeira ile Rodrigo Caio takası...

Brezilya'nın Flamengo kulübü, menajerler aracılığıyla Alex Teixeira için Rodrigo Caio takası önerisi yaparken; siyah beyazlı yönetiminin teklifi değerlendirmeye aldığı kaydedildi. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Menajerlerden flaş öneri! Alex Teixeira ile Rodrigo Caio takası...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.01.2022

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, menajerler de siyahbeyazlı kulübün kapısını çalmaya devam ediyor. Bugüne kadar kendisinden beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Brezilyalı yıldız Alex Teixeira için ülkesi Brezilya'dan birkaç takımla bazı görüşmelerin olduğu ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Menajerlerden flaş öneri! Alex Teixeira ile Rodrigo Caio takası...

Siyah-beyazlıların hedefi Alex'i Brezilya'da bir takıma satmak ya da takasta kullanarak en uygun şekilde elden çıkarmak. Beşiktaş'a gelmeden önce Alex'i isteyen birkaç Brezilya takımı vardı, bunlarla temas kuruldu ve sonuç bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Menajerlerden flaş öneri! Alex Teixeira ile Rodrigo Caio takası...

Fotomaç'ın haberine göre ise, siyah-beyazlılara Flamengo takımından menajerler aracılığıyla Alex Teixeira için Rodrigo Caio takası önerisi geldi. 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Caio konusunda Beşiktaş yönetiminin teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

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