11 Ocak 2022, Salı

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kerem Kalafat Beşiktaş'a geri döndü!

Sağ bek transferi tamam! Rosier’in alternatifi...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.01.2022

Sağ bek bölgesinde Rosier'e alternatif oluşturmak isteyen Beşiktaş, Uşakspor'a kiralık olarak yolladığı Kerem Kalafat'ın sözleşmesindeki "Beşiktaş çağırırsa geri döner" maddesini kullanarak geri çağırdı. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, kiralık gönderdiği genç oyuncusu Kerem'i geri çağırdı. Uşakspor, Kerem Kalafat'ın Beşiktaş'a transferi konusunda anlaştıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada; "Sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadromuza kattığımız Kerem Kalafat, sözleşmesinde bulunan 'Beşiktaş çağırırsa geri döner' maddesi gereğince takımımızdan ayrılmıştır. Kulübümüzden alacaklarını bırakarak, Beşiktaş'a dönen Kerem Kalafat'a, Uşakspor'umuza yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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