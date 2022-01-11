Beşiktaş'ta Umut Meraş'ın son durumu belli oldu!

Beşiktaş'ya, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Umut Meraş'ın sağ ayak bileğinde kemik ödemi, gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi. 26 yaşındaki sol bekin 2 hafta forma giyemeyeceği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Umut Meraş şoku yaşanıyor. Çaykur Rizespor maçının 89. dakikasında Gökhan Gönül'ün sert darbesi sonrasında sakatlanan ve oyundan çıkan milli futbolcu stadı koltuk değnekleriyle terk etmek zorunda kalmıştı.



Umut Meraş'ın dün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ı sonrasında sağ ayak bileğinde kemik ödemi ve ayak bileği dış bağ grubunda (AİTFL) gerilme ve kısmi yırtık saptandığı açıklandı.

Fotomaç'ın haberine göre, 26 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu Umut Meraş, Gaziantep FK ve Karagümrük maçlarında takımdaki yerini alamayacağı ifade edildi.

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