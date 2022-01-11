BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan Emirhan İlkhan kararı! Sözleşme...

Siyah-beyazlı yönetim, önce Süper Kupa'da, sonra da Çaykur Rizespor deplasmanında takımın parlayan yıldızı olan Emirhan İlkhan'ın etkileyici performansı sonrasında harekete geçme kararı aldı. Fotomaç'ın haberine göre, 2021 yılında profesyonel sözleşmeye imza atan 17 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun 2023'te bitecek olan sözleşmesini göz önünde bulunduran yönetim, genç oyuncu ile 2026'ya kadar sözleşme uzatma kararı aldı. Yönetim ayrıca genç futbolcunun maaşında da iyileştirmeye gidecek.

