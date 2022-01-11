BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan kararı! Sözleşme...
Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 17'lik genç yıldız Emirhan İlkhan'ın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Siyah beyazlı yönetim, Turkcell Süper Kupa ile Çaykur Rize maçlarının yıldızı olan ve 2021'de profesyonel sözleşmesi bulunan Emirhan İlkhan'ın kontratını 2026 yılına kadar uzatıyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlı yönetim, önce Süper Kupa'da, sonra da Çaykur Rizespor deplasmanında takımın parlayan yıldızı olan Emirhan İlkhan'ın etkileyici performansı sonrasında harekete geçme kararı aldı. Fotomaç'ın haberine göre, 2021 yılında profesyonel sözleşmeye imza atan 17 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun 2023'te bitecek olan sözleşmesini göz önünde bulunduran yönetim, genç oyuncu ile 2026'ya kadar sözleşme uzatma kararı aldı. Yönetim ayrıca genç futbolcunun maaşında da iyileştirmeye gidecek.
İlk profesyonel deneyimini Süper Kupa'da yaşayan 17 yaşındaki oyuncu, ortaya koyduğu performansla beğeni topladı. Antalyaspor karşılaşmasının 80. dakikasında Kenan Karaman'ın yerine oyuna dahil olan Emirhan, takımının hücumlarını hareketlendiren isimlerden biri oldu, ilk resmi maçında kupa kaldırdı. Önder Karaveli'nin övgüyle bahsettiği Emirhan, Rize maçında ilk 11'de sahaya çıkarken Süper Lig'deki ilk maçında fileleri havalandırmayı başaran isim oldu. Emirhan İlkhan, iki maçtaki performansıyla herkesin takdirini topladı.
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