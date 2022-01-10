BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarlarından Rizespor-Beşiktaş maçı sözleri!

Bu üçlünün saha içindeki rotasyonlu, yer değiştirerek oynadığı oyun ve bunun getirdiği hareketlilik, çok fazla pozisyon üretmesine neden oldu. Başta Batshuayi ve Güven final paslarında doğru tercihler yapıp, son vuruş becerisini de gösterseydi çok rahat maçı kazanabilirlerdi. Beşiktaş'ın özellikle son bölümde oynadığı maçlarda, saha içi enerjisi ve konsantrasyonu sezonun o kötü gittiği dönemine göre çok çok daha iyi durumda. Zaten bunun da olumlu bir şekilde sahaya yansıması net olarak da görülüyor. Beşiktaş'ın bu sezonunu tarif etsek; herhalde tek kelime her şeyi anlatacağını düşünüyorum, bu da tabii ki "Eksikler".