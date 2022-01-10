10 Ocak 2022, Pazartesi
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Ahmet Çakar'dan Rizespor - Beşiktaş maçı yorum! "İlk golde faul var"
Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma ile ilgili Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar'dan flaş değerlendirme geldi. Çakar, "Alper Ulusoy için farklı şeyler söylemek istiyorum. Verdiği penaltı VAR yardımıyla da olsa yüzde yüz doğru... Ama Beşiktaş'ın yediği ilk golde her ne kadar Ersin hatalı çıksa da golü atan oyuncu Vida'yı sırtından itiyor, boşa çıkıyor ve ayağı ile golü yapıyor. Hadi hakem görmedi. VAR niye müdahale etmiyor, inanılır gibi değil.
Dün gece için söylenecek bana göre en önemli şey şu; Beşiktaş'ın kalecisi Gökhan, Rize'nin kalecisi Ersin olsaydı ya da diğer bir değimle kaleciler değişmiş olsaydı Beşiktaş maçı 5-1 filan alır, İstanbul'a dönerdi... Ersin'in yediği ilk gol asla ve asla kabul edilemez. Çıkış zamanlaması yanlış, topa geliş açısı yanlış, vuramayacağını anladığında rakibi dağıtmaması yine yanlış ve tabii gol geldi. İkinci golde de tam anlamıyla hatalı demesek de o kafa vuruşunu tutamıyorsan, çarpraza çeleceksin. Oysa ki Beşiktaş oyuna çok iyi başladı. İlk yarının büyük kısmında Rizespor'u kımıldatmadı. Batshuayi'nin vuruş tekniği biraz daha iyi olsa. Ya da Rizespor kalecisi Gökhan olmasa maç ilk yarı biterdi. Türk futbolunun gelecek döneminin yıldızlarından biri olacağına inandığım Emirhan, penaltı yaptırdı, Batshuayi Beşiktaş'ı öne geçirdi. İkinci yarı Ersin büyük hata yaptı, Rize beraberliği aldı ve sahneye tekrar Emirhan çıktı. Çaprazdan topu istoplamadan, sürmeden, ayak içiyle çok iyi vurdu. Ama dedik ya kalede Ersin var. Yine yedi... Bu tarz yenilen goller hem takımda morali düşürüyor hem de dün geceki gibi çok iyi oynadığın maçta puan kayıpları yaşatıyor. Sonra diyorlar ki Trabzonspor nasıl bu kadar farkı açtı. Trabzon kalecisi Uğurcan, Ersin'in yediği iki golü de eliyle filan değil diliyle çıkartırdı. Sonuçta Beşiktaş yine puan kaybetti ama belki de Emirhan'ı kazandı. Alper Ulusoy için farklı şeyler söylemek istiyorum. Verdiği penaltı VAR yardımıyla da olsa yüzde yüz doğru... Ama Beşiktaş'ın yed-i ği ilk golde her ne kadar Ersin hatalı çıksa da golü atan oyuncu Vida'yı sırtından itiyor, boşa çıkıyor ve ayağı ile golü yapıyor. Hadi hakem görmedi. VAR niye müdahale etmiyor, inanılır gibi değil.
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