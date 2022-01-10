10 Ocak 2022, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Novak Djokovic için mahkeme kararını verdi!

Djokovic için mahkeme kararını verdi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.01.2022

Avustralya'ya aşısız olduğu için alınmayan Novak Djokovic için mahkeme kararını verdi. Sırp tenisçi için verilen sınır dışı kararı kaldırıldı.

Avustralya'ya aşısız olduğu için alınmayan Novak Djokovic ile ilgili mahkeme kararını verdi.

Ülkeden sınır dışı edilmesi gündeme gelen Sırp tenisçi için mahkeme alınan sınır dışı kararını iptal etti.

Avustralya'da otele yerleştirilen Djokovic pasaportu iade edildikten sonra serbest bırakılacak ve ülkede kalmasına izin verilecek.
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